Цветкова (Старовойтова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветкова (Старовойтова) Пелагея

Цветкова (Старовойтова) Пелагея

Место рождения

Смоленская область, д. Нежода

Дата рождения

1934

Дата смерти

Около 1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская область, д. Нежода
Рождение ребёнка
18.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орша, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1999
Орша, Оршанский район, Витебская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Свистелки, Оршанский район, Витебская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close