Цветкова (Старовойтова) Пелагея
Место рожденияСмоленская область, д. Нежода
Дата рождения1934
Дата смертиОколо 1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская область, д. Нежода
Рождение ребёнка
18.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Свистелки, Оршанский район, Витебская область