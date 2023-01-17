Иванов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1943
Сын: Иванов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Хромова Лидия Сергеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хромова Лидия Сергеевна
Смерть
Неизвестно