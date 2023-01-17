Иванов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1943

Сын: Иванов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Хромова Лидия Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова Лидия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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