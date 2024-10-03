Мартынов Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1899 ст.
Дата смерти01.12.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1899 ст.
Отец: Мартынов Гаврил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1927
Сын: Мартынов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Настасия Романовна
Рождение ребёнка
15.08.1929
Сын: Мартынов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Настасия Романовна
Смерть
01.12.1952
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область