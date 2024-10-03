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Мартынов Алексей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1899 ст.

Дата смерти

01.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1899 ст.

Отец: Мартынов Гаврил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1927

Сын: Мартынов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Настасия Романовна

Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Мартынов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Настасия Романовна

Смерть
01.12.1952
Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

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