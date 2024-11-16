Михайлов Никифор Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1909
Дата смерти03.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Михайлов Аким
Мать: Михайлова Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Семен Никифорович
Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1931
Дочь: Алексеева (Михайлова) Неля (Анастасия) Никифоровна
Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна
Рождение ребёнка
12.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна
Смерть
03.01.1975