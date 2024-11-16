Михайлов Никифор Акимович Около 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлов Никифор Акимович

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Место рождения

Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

03.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Михайлов Аким

Мать: Михайлова Феодосия

Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна

Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Семен Никифорович

Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна

Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна

Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна

Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна

Рождение ребёнка
14.02.1931

Дочь: Алексеева (Михайлова) Неля (Анастасия) Никифоровна

Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна

Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова (Камскова) Феодосия Дементьевна

Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Смерть
03.01.1975
Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд

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