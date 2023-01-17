Родченкова-Чернухина Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти01.07.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Родченкова-Чернухина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1903 ст.