Родченкова-Чернухина Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Пелагея Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

01.07.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Федорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чернухин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Федорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Родченкова-Чернухина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Федорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Иван Федорович

Смерть
01.07.1903 ст.
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