Фаттахов Булат Миннигалимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахов Булат Миннигалимович

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Место рождения

д. Нижние Киги

Дата рождения

25.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1952

Отец: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Мать: скрыто настройками приватности

д. Нижние Киги
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттахов Эдуард Булатович

Мать ребёнка: Головина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттахова Светлана Булатовна

Мать ребёнка: Головина Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Надежда Ивановна

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