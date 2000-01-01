Фаттахов Булат Миннигалимович
Место рожденияд. Нижние Киги
Дата рождения25.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1952
Отец: Фаттахов Миннигалим Фаттахович
Мать: скрыто настройками приватности
д. Нижние Киги
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттахов Эдуард Булатович
Мать ребёнка: Головина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттахова Светлана Булатовна
Мать ребёнка: Головина Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно