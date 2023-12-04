Сорокина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина ?

Сорокина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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