Сорокина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан