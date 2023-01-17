Баграмянц Астхик/ Ася Амбрацумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1908
Сын: Баграмянц Борис /Багдасар Сергеевич/Саркисович
Отец ребёнка: Баграмянц Саркис/ Сергей Багдасарович/Борисович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно