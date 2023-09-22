Дробот Георгий
Место рожденияхут. Приазовский Приазовского р-на Краснодарского края
Дата рождения06.03.1936
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1936
Отец: Дробот Андрей
Мать: Дробот Матрёна
хут. Приазовский Приазовского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1995