Дробот Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробот Георгий

Место рождения

хут. Приазовский Приазовского р-на Краснодарского края

Дата рождения

06.03.1936

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1936

Отец: Дробот Андрей

Мать: Дробот Матрёна

хут. Приазовский Приазовского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1995
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