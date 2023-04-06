Сорокина (Неделькина) Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения16.01.1928
Дата смерти31.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1953
Сын: Сорокин Александр Константинович
Отец ребёнка: Сорокин Константин Петрович
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Константин Петрович
Место жительства
С 01.10.1968
Место жительства
До ?.10.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.10.1993
Похороны
Около 02.11.1993