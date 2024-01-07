Шеломов Симион (Семен) Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломов Симион (Семен) Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шеломов Илья Агеев

Мать: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1828

Дочь: Ольга Семеновна (Симионовна)

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Симоновна

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шеломов Василий Симионович

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шеломов Федор Симионович

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шеломов Иван Симионович

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Улита Симионовна

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1845

Дочь: Палагея Симионовна

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрена Симионовна

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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