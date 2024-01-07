Шеломов Симион (Семен) Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шеломов Илья Агеев
Рождение ребёнка
01.07.1828
Дочь: Ольга Семеновна (Симионовна)
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Симоновна
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шеломов Василий Симионович
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Улита Симионовна
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1845
Дочь: Палагея Симионовна
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрена Симионовна
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно