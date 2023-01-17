(Карева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1896

Дата смерти

26.12.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Александр Иванович

Смерть
26.12.1976
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
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