(Карева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1896
Дата смерти26.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1976
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19