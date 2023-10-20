Хромов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лементуева Светлана

Мать ребёнка: Хромова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Хромова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Хромова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова Галина

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