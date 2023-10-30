Антаманов Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1930
Дата смерти29.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930
Отец: Антаманов Дмитрий Михайлович
Мать: Антонина Васильевна
Бракосочетание
20.10.1959
Жена: Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
11.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина Яковлевна
Смерть
29.05.1989