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Антаманов Николай Дмитриевич

Место рождения

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.12.1930

Дата смерти

29.05.1989

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930

Отец: Антаманов Дмитрий Михайлович

Мать: Антонина Васильевна

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.10.1959

Жена: Нина Яковлевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина Яковлевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
29.05.1989
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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