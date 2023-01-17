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Митрофанов Леон Сакердонович

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Место рождения

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

Между 1859 и 1868

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1868

Отец: Митрофанов Сакердон Гаврилович

Мать: Митрофанова Пелагея Феодорова

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Митрофанов Александр Леонович

Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Афиногенова

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Митрофанов Дмитрий Леонович

Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Афиногенова

Ростынка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1893

Сын: Митрофанов Николай Леонович

Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Афиногенова

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1895

Сын: Митрофанов Пётр Леонович

Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Афиногенова

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Митрофанов Алексей Леонович

Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Афиногенова

Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Дарья Афиногенова

Смерть
1930
Колечье, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
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