Митрофанов Леон Сакердонович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1859 и 1868
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1868
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Митрофанов Александр Леонович
Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Афиногенова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Митрофанов Дмитрий Леонович
Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Афиногенова
Ростынка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1893
Сын: Митрофанов Николай Леонович
Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Афиногенова
Рождение ребёнка
02.07.1895
Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Афиногенова
Рождение ребёнка
04.10.1897
Сын: Митрофанов Алексей Леонович
Мать ребёнка: Митрофанова Дарья Афиногенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930