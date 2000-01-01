Денисова Евдокия Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Евдокия Вуколовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Денисов Вукол

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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