Бородкина Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородкина Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Между 1770 и 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Анисья Алексеевна

Отец ребёнка: Бородкин Алексей Иванович

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Бородкин Алексей Иванович

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Бородкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Бородкин Алексей Иванович

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородкин Алексей Иванович

Смерть
Между 1770 и 1787
Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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