Бородкина Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиМежду 1770 и 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Анисья Алексеевна
Отец ребёнка: Бородкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бородкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Бородкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Бородкин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1770 и 1787