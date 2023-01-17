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Щербинин Филипп Константинович
Щербинин Филипп Константинович
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Место рождения
Серпухов
, Серпухов, Московская область
Дата рождения
1827
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Щербинин Константин Николаевич
Мать
Щербинина (Воронина) Александра Феофилатовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Щербинин Константин Николаевич
Мать:
Щербинина Александра Феофилатовна
Серпухов
, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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