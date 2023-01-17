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Щербинин Филипп Константинович

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Щербинин Константин Николаевич

Мать: Щербинина Александра Феофилатовна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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