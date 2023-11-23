Сотемский Петр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Петр Гаврилов
Мать: Феодора Петрова
Сотемский Петр Петрович (1759 — ?) Родился в семье дьякона села Сотьмы Ярославского уезда Петра Гавриловича. С 1772 года обучался в Ярославской духовной семинарии. Служил пономарем в том же селе. В 17... Показать все
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Дарья Иоаннова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Дарья Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иоаннова
Смерть
Неизвестно