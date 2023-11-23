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Сотемский Петр Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Петр Гаврилов

Мать: Феодора Петрова

Сотемский Петр Петрович (1759 — ?) Родился в семье дьякона села Сотьмы Ярославского уезда Петра Гавриловича. С 1772 года обучался в Ярославской духовной семинарии. Служил пономарем в том же селе. В 17... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Дарья Иоаннова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Дарья Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотемский Иоанн Петров

Мать ребёнка: Дарья Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотемский Михаил Петров

Мать ребёнка: Дарья Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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