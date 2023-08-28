Тимофеева Варвара Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Алексеев Андрей Порфириев
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1912
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.07.1913
Отец ребёнка: Тимофеев Петр Максимов
Рождение ребёнка
16.09.1916
Дочь: Любовь Петрова
Отец ребёнка: Тимофеев Петр Максимов
Смерть
Неизвестно