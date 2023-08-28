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Тимофеева Варвара Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Алексеев Андрей Порфириев

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1912

Муж: Тимофеев Петр Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Тимофеев Владимир Петров

Отец ребёнка: Тимофеев Петр Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.09.1916

Дочь: Любовь Петрова

Отец ребёнка: Тимофеев Петр Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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