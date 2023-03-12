Киселева (Стефанова) Анна Уарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1890
Место жительства
До 1890
Рождение ребёнка
24.07.1891
Сын: Киселев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Киселев Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
30.12.1893 ст.
Отец ребёнка: Киселев Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
13.07.1896 ст.
Сын: Киселев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Киселев Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
10.02.1899 ст.
Сын: Киселев Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Киселев Михаил Гаврилов
Смерть
Неизвестно