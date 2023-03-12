Киселева (Стефанова) Анна Уарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Стефанова) Анна Уарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1890

Муж: Киселев Михаил Гаврилов

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
До 1890
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.07.1891

Сын: Киселев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил Гаврилов

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.12.1893 ст.

Сын: Киселев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил Гаврилов

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.07.1896 ст.

Сын: Киселев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил Гаврилов

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.02.1899 ст.

Сын: Киселев Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Киселев Михаил Гаврилов

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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