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Рауф
Рауф
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Талия
1958 г.р.
Дети
Лилия
1990 г.р.
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1990
Дочь:
Лилия
Мать ребёнка:
Талия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Талия
Смерть
Неизвестно
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