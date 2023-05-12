(Сабанина) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабанина) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сабанин Павел Федорович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно