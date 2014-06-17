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Калашникова Ксения Андреевна
Калашникова Ксения Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.2014
Пол
Женский
Отец
Калашников Андрей Александрович
1983 г.р.
Мать
Калашникова (Волошина) Анна Вячеславовна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2014
Отец:
Калашников Андрей Александрович
Мать:
Калашникова Анна Вячеславовна
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