Орокбаева Асель Таалайбековна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орокбаева Асель Таалайбековна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: Орокбаев Таалайбек

Мать: Керимжанова Салима Керимжановна

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