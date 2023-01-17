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Кармашев Петр Александрович
Кармашев Петр Александрович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
03.03.1987
Пол
Мужской
Отец
Кармашев Александр Львович
1957 г.р.
Мать
Кармашева (Гальтман) Анна Феликсовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1987
Отец:
Кармашев Александр Львович
Мать:
Кармашева Анна Феликсовна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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