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Ковалев Сергей Никонович
Ковалев Сергей Никонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.1894
Дата смерти
23.02.1948
Пол
Мужской
Отец
Ковалев Никон
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1894
Отец:
Ковалев Никон
Мать: не указана
Смерть
23.02.1948
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