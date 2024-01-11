Ковалев Сергей Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Сергей Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1894

Дата смерти

23.02.1948

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1894

Отец: Ковалев Никон

Мать: не указана

Смерть
23.02.1948
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