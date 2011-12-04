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Багина Анна Константиновна
Багина Анна Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2011
Пол
Женский
Отец
Багин Константин Анатольевич
Мать
Багина Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2011
Отец:
Багин Константин Анатольевич
Мать:
Багина Екатерина
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