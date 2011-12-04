Багина Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багина Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2011

Отец: Багин Константин Анатольевич

Мать: Багина Екатерина

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