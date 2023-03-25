Маленникова (Копылова) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1949
Рождение ребёнка
09.04.1972
Дочь: Пучкова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Масленников Василий Степанович
Рождение ребёнка
06.08.1979
Дочь: Емельянова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Масленников Василий Степанович
Рождение ребёнка
20.05.1986
Дочь: Шаляпина Полина Васильевна
Отец ребёнка: Масленников Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно