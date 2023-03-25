Маленникова (Копылова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маленникова (Копылова) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1949

Отец: Копылов Григорий Николаевич

Мать: Копылова Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
09.04.1972

Дочь: Пучкова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Масленников Василий Степанович

Рождение ребёнка
06.08.1979

Дочь: Емельянова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Масленников Василий Степанович

Рождение ребёнка
20.05.1986

Дочь: Шаляпина Полина Васильевна

Отец ребёнка: Масленников Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Василий Степанович

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