Первушина Паня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Первушин Павел Александрович
Отец ребёнка: Первушин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первушин Николай Александрович
Отец ребёнка: Первушин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первушин Гоша Александрович
Отец ребёнка: Первушин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первушин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Первушин Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно