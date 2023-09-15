Первушина Паня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина Паня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Первушин Павел Александрович

Отец ребёнка: Первушин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первушин Николай Александрович

Отец ребёнка: Первушин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первушин Гоша Александрович

Отец ребёнка: Первушин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первушин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Первушин Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Александр Павлович

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