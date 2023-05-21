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Багриновский Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1891

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1891

Отец: Багриновский Петр Николааевич

Мать: Косарева Мария Васильевна

Бракосочетание
17.05.1919

Жена: Семенова Елена Ивановна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
20.09.1919

Сын: Багриновский Сергей Павлович

Мать ребёнка: Семенова Елена Ивановна

Смерть
Около 1920
Предположительно расстрелян большевиками в 1920 году.