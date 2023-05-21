Багриновский Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1891
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1891
Бракосочетание
17.05.1919
Жена: Семенова Елена Ивановна
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
20.09.1919
Сын: Багриновский Сергей Павлович
Мать ребёнка: Семенова Елена Ивановна
Смерть
Около 1920
Предположительно расстрелян большевиками в 1920 году.