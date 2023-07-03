Шлянина Маргарита Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1975
Рождение ребёнка
23.10.1992
Дочь: Рассамакина- Савенкова Кристина Александровна
Отец ребёнка: Савенков Александр
Рождение ребёнка
19.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шлянин Сергей Васильевич
Железногорск, город Железногорск, Курская область