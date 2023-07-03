Шлянина Маргарита Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлянина Маргарита Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1975

Отец: Шурупов Виталий Григорьевич

Мать: Шурупова Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
23.10.1992

Дочь: Рассамакина- Савенкова Кристина Александровна

Отец ребёнка: Савенков Александр

Рождение ребёнка
19.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлянин Сергей Васильевич

Железногорск, город Железногорск, Курская область