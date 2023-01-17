Брюхина (Долгова) Марья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюхина (Долгова) Марья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Колемасова Полина Степановна

Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Плаксина Вера Степановна

Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.02.1914 ст.

Сын: Брюхин Федор Степанович

Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Брюхин Николай Степанович

Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Брюхин Иван Степанович

Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Брюхин Василий Степанович

Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Тыкушина Мария Степановна

Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюхин Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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