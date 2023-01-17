Брюхина (Долгова) Марья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Колемасова Полина Степановна
Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Плаксина Вера Степановна
Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Брюхин Николай Степанович
Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Брюхин Василий Степанович
Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Тыкушина Мария Степановна
Отец ребёнка: Брюхин Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно