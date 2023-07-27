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Колесников ?
Колесников ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Колесников Артур
1967 г.р.
Мать
Колесникова (Федотова) Татьяна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Колесников Артур
Мать:
Колесникова Татьяна
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