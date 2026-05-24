Лобачев Петр Иванович
мужской, родился 27.12.1940
умер Неизвестно
Супруги
Лобачева (Крылова) Галина Ивановна20.11.1939 г.р.
Дети
Иванова Марина Петровна02.05.1961 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.06.1960
Рождение ребёнка
02.05.1961
Дочь: Иванова Марина Петровна
Мать ребёнка: Лобачева (Крылова) Галина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Развод
13.11.1987
Смерть
Неизвестно
Зарегистрирован с 19.12.1978 г. по адресу: г. Москва, Родиальная 3-я, д.7, кв. 1. Родился в Москве д.8 еще жил