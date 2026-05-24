Лобачев Петр Иванович 27.12.1940 — найти родственников по фамилии на Familio

Лобачев Петр Иванович

Автор
ЕТ
Тарасенко Е.

мужской, родился 27.12.1940

умер Неизвестно

Супруги
Лобачева (Крылова) Галина Ивановна20.11.1939 г.р.
Дети
Иванова Марина Петровна02.05.1961 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарегистрирован с 19.12.1978 г. по адресу: г. Москва, Родиальная 3-я, д.7, кв. 1. Родился в Москве д.8 еще жил

Бракосочетание
?.06.1960

Жена: Лобачева (Крылова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
02.05.1961

Дочь: Иванова Марина Петровна

Мать ребёнка: Лобачева (Крылова) Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Развод
13.11.1987

Жена: Лобачева (Крылова) Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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