Гетманский Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1925
Дата смерти11.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Летал на ночном бомбардировщике на Прибалтийском фронте. Потом воевал на восточном фронте с японцами.
Смерть
11.09.1981
Похороны
Неизвестно