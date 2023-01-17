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Гетманский Иван Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1925

Дата смерти

11.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1925

Отец: Гетманский Кирилл Данилович

Мать: Гетманская Пелагея (Полина) Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гетманская Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Неизвестно
Летал на ночном бомбардировщике на Прибалтийском фронте. Потом воевал на восточном фронте с японцами.
Смерть
11.09.1981
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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