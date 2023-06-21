(Юферева) Наталья Григорьевна
Место рожденияд. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Дата рождения23.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1909
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Крещение
1909
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Godparents:Восприемники: девица Евдокия Ермична Кырчанова (Ермия Степанова Кырчанова дочь) | Церковь Александра Невского
Смерть
Неизвестно