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(Юферева) Наталья Григорьевна

Место рождения

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия

Дата рождения

23.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1909

Отец: Юферев Григорий Афанасьевич

Мать: Юферева Александра Федосеевна (Афанасьевна)

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Крещение
1909
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Godparents:Восприемники: девица Евдокия Ермична Кырчанова (Ермия Степанова Кырчанова дочь) | Церковь Александра Невского
Смерть
Неизвестно