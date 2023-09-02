Аверьянова (Беззубикова) Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьянова (Беззубикова) Любовь Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Беззубикова Александра

Рождение ребёнка
14.10.2013

Сын: Аверьянов Константин Сегреевич

Отец ребёнка: Аверьянов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ааерьянова Алина Сергеевна

Отец ребёнка: Аверьянов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьянов Сергей

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