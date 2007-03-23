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Смекаленкова Анна Александровна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

23.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2007

Отец: Смекаленков Александр Константинович

Мать: Смекаленкова Марина Владимировна

Омск, город Омск, Омская область
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