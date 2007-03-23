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Смекаленкова Анна Александровна
Смекаленкова Анна Александровна
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Древо
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
23.03.2007
Пол
Женский
Отец
Смекаленков Александр Константинович
1979 г.р.
Мать
Смекаленкова (Хорошавина) Марина Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2007
Отец:
Смекаленков Александр Константинович
Мать:
Смекаленкова Марина Владимировна
Омск
, город Омск, Омская область
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