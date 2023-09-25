Матякубов Виктор Нурмахаматович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
30.10.2016
Дочь: Матякубова Анна Викторовна
Мать ребёнка: не указана