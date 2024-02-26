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Мавра Федорова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1775 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1793 г.р.

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ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Никифоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Степан Архип (Ов)

Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Андрей Архип (Ов)

Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Николай Архип (Ов)

Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Алексей Архип (Ов)

Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Федор Архип (Ов)

Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Герасим Архип (Ов)

Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Смерть
До 1834

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