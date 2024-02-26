Мавра Федорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Никифоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Степан Архип (Ов)
Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Андрей Архип (Ов)
Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Николай Архип (Ов)
Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Алексей Архип (Ов)
Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Федор Архип (Ов)
Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Герасим Архип (Ов)
Отец ребёнка: Архип Никифоров (Ич)
Смерть
До 1834