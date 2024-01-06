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Логунов Василий Иванович
Логунов Василий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Логунов Иван Семёнович
1885 г.р.
Мать
(Логунова) Екатерина
1855 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Логунов Иван Семёнович
Мать:
Екатерина
Смерть
Неизвестно
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