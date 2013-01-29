Мухина (Скоробогатова) Ольга Антониновна
Место рожденияРоссия Брянская область город Новозыбков
Дата рождения27.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1953
Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
15.02.1975
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
30.03.1977
Сын: Мухин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Мухин Александр Валентинович
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
21.05.1985
Дочь: Мухина Елена Александровна
Отец ребёнка: Мухин Александр Валентинович
Россия Брянская область город Новозыбков
Место жительства
Неизвестно
Россия Брянская область город Новозыбков