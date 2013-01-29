Мухина (Скоробогатова) Ольга Антониновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Скоробогатова) Ольга Антониновна

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Место рождения

Россия Брянская область город Новозыбков

Дата рождения

27.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1953

Отец: Скоробогатов Антонин Петрович

Мать: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна

Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
15.02.1975

Муж: Мухин Александр Валентинович

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
30.03.1977

Сын: Мухин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Мухин Александр Валентинович

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
21.05.1985

Дочь: Мухина Елена Александровна

Отец ребёнка: Мухин Александр Валентинович

Россия Брянская область город Новозыбков
Место жительства
Неизвестно
Россия Брянская область город Новозыбков
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