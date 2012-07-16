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Хоменко Диана Константиновна
Хоменко Диана Константиновна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
16.07.2012
Пол
Женский
Отец
Хоменко Константин Валерьевич
1963 г.р.
Мать
Хоменко (Никитина) Инна Викторовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2012
Отец:
Хоменко Константин Валерьевич
Мать:
Хоменко Инна Викторовна
Москва
, город федерального значения Москва
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