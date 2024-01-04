Алибаева (Мухамметжанова) Катия Первая Жена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухамятжан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Сагадят
Отец ребёнка: Алибаев Невмятулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алибаев Невмятулла
Развод
Неизвестно
Муж: Абубякиров Халилулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абубякиров Халилулла
Смерть
Неизвестно