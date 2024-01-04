Алибаева (Мухамметжанова) Катия Первая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алибаева (Мухамметжанова) Катия Первая Жена

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1871 г.р.
1866 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухамятжан

Мать: скрыто настройками приватности

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Сагадят

Отец ребёнка: Алибаев Невмятулла

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алибаев Невмятулла

Развод
Неизвестно

Муж: Абубякиров Халилулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абубякиров Халилулла

Смерть
Неизвестно
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