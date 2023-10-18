Мальцева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1936
Сын: Мальцев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Мальцев Иван Павлович
Котеговцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальцев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальцев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальцев Иван Павлович