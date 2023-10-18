Мальцева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1936

Сын: Мальцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Павлович

Котеговцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Петр Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Павлович

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