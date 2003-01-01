Федосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1934

Сын: Беляев Петр Петрович

Отец ребёнка: Беляев Петр Афонасьевич

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
12.07.1935

Сын: Беляев Иван Петрович

Отец ребёнка: Беляев Петр Афонасьевич

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
1936

Сын: Беляев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Беляев Петр Афонасьевич

Рождение ребёнка
15.08.1938

Сын: Беляев Александр Петрович

Отец ребёнка: Беляев Петр Афонасьевич

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
24.12.1939

Дочь: Зоя Петровна

Отец ребёнка: Беляев Петр Афонасьевич

Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Петр Афонасьевич

Смерть
Неизвестно
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