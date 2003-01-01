Федосия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1934
Сын: Беляев Петр Петрович
Отец ребёнка: Беляев Петр Афонасьевич
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
12.07.1935
Сын: Беляев Иван Петрович
Отец ребёнка: Беляев Петр Афонасьевич
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Беляев Петр Афонасьевич
Рождение ребёнка
15.08.1938
Сын: Беляев Александр Петрович
Отец ребёнка: Беляев Петр Афонасьевич
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Рождение ребёнка
24.12.1939
Дочь: Зоя Петровна
Отец ребёнка: Беляев Петр Афонасьевич
Горбуниха, Новосибирская область, Сузунский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно