Павленко Евмелиан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавленко Евмелиан

Павленко Евмелиан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1849

Отец: Павленко Аким

Мать: Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close