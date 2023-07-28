Романенко Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Романенко Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романенко Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романенко Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно