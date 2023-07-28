Романенко Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Романенко Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко Прасковья Михайловна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко Прасковья Михайловна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Прасковья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно