Чефонова (Сыробаева) Меланья Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Чефонов Василий Степанович
Отец ребёнка: Чефонов Степан Никитович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Чефонов Василий Степанович
Отец ребёнка: Чефонов Степан Никитович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Буковцева Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Чефонов Степан Никитович
Упоминание
20.04.1782
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1778