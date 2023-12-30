Чефонова (Сыробаева) Меланья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чефонова (Сыробаева) Меланья Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Чефонов Василий Степанович

Отец ребёнка: Чефонов Степан Никитович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Чефонов Василий Степанович

Отец ребёнка: Чефонов Степан Никитович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Буковцева Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Чефонов Степан Никитович

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
20.04.1782
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чефонов Степан Никитович

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1778
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
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